Grote zorgen om vermiste Luna-Sage uit Alphen aan den Rijn

De politie maakt zich zorgen om de sinds 12 december vermiste Luna-Sage uit Alphen aan den Rijn. Het 15-jarige meisje is voor het laatst gezien in Den Haag.

Luna-Sage was ten tijde van de vermissing gekleed in een donkere broek en een zwarte leren jas. Het meisje heeft halflang zwart geverfd haar en zwart geverfde wenkbrauwen. Onder haar bovenlip heeft ze een piercing en op de buitenkant van haar linkeronderarm heeft ze een tatoeage van een roos. Ze is 1 meter 74 lang.