Zorgen om hoog aantal bijna-aanrijdingen bij onbewaakte spoorwegovergangen

Omwonenden, treinmachinisten en ProRail maken zich zorgen om het hoge aantal bijna-aanrijdingen bij onbewaakte spoorwegovergangen. Dit jaar zijn er 25 situaties gemeld waarbij het net goed ging tussen overstekers en treinen. Vooral op machinisten heeft dit veel impact.

“Soms dan zie je nog met de fiets hard naar de overweg fietsen terwijl ik daar ook heen ga”, vertelt machinist Angelo Groeneveld. “Dan ben je er bijna tegelijk.” De machinist vraagt zich dan direct af of het nog wel goed gaat. “En dan ga je remmen, maar zo’n trein remt niet zo snel.”

Voor 2024 wil de spoorwegbeheerder 180 van de 350 onbewaakte overgangen gesloten hebben, maar dat kost tijd. Vaak is de grond van de spoorwegovergang privégrond. “Dat betekent ook dat een boer bijvoorbeeld niet makkelijk bij zijn grond kan komen”, zegt Dorothe Wennekendonk van ProRail. “Maar we moeten dan wel met elkaar in gesprek.”

Dagelijks gevaarlijke situaties

Volgens de machinist komt het vaker voor zodra er neerslag valt. “Bij slecht weer zijn mensen wat gehaaster. Dan komen er bijna dagelijks gevaarlijke situaties voor”, zegt Groeneveld. “De adrenaline giert dan door je heen en dan doe je alles wat je moet doen. Gelukkig gaat het meestal goed.”

In mei kwam in Hooghalen nog een machinist om het leven nadat een landbouwvoertuig een onbewaakte overgang overstak en de trein te laat zag. ProRail heeft daar na het ongeval versneld een tijdelijke weg aangelegd waardoor de twee overwegen snel gesloten konden worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle onbewaakte overwegen zullen sluiten.