Eerste zorgbonussen uitbetaald, maar niet voor röntgenlaboranten: 'Wij staan ook in de vuurlinie'

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft donderdag de eerste zorgbonussen betaald aan zorginstellingen. De bonus is in juni toegezegd aan medewerkers van bepaalde beroepsgroepen in de zorg die een bijzondere prestatie leverden tijdens de eerste coronagolf. Röntgenlaboranten behoren tot grote frustratie niet tot het rijtje: “Wij staan ook in de vuurlinie.”

In september volgde van VWS een lijst van groepen zorgmedewerkers die in aanmerking kwamen. Röntgenlaborant in het Medisch Spectrum Twente Rosan de Brouwer vertelt tegen Hart van Nederland dat ze flink teleurgesteld is dat zij als beroepsgroep niet in de lijst staan. Volgens De Brouwer hebben ze op de afdeling dagelijks te maken met corona-patiënten.

Extra werk

“Als iemand binnenkomt met coronaklachten, wordt diegene met spoed opgevangen. Naast dat er meteen een coronatest wordt aangevraagd, moet er ook een thoraxfoto of een CT-scan worden gemaakt. Die maken wij dan”, vertelt De Brouwer. Met een thoraxfoto of een CT-scan wordt wordt een röntgenfoto gemaakt van de borstkast. Dit zodat de longen van de patiënt onderzocht kunnen worden.

De Brouwer laat weten dat dit tijdens de coronacrisis extra veel tijd en moeite kost. Normaal gebeurt zo’n scan twee tot drie keer per dag, tijdens de coronacrisis tot wel vijftien keer op een dag. “We moeten beschermde kleding aan, onszelf hygiënisch houden, en de scans extra poetsen. Dat kost allemaal veel tijd.”

Gezamenlijke actie

De röntgenlaborant zegt daarom dat ze ook aan de frontlinie staan en recht hebben op die borgbonus van 1000 euro netto. “We worden gewoon vergeten”, aldus De Brouwer. In september zijn röntgenlaboranten een petitie gestart die inmiddels is overhandigd aan het ministerie van VWS. De petitie is ruim 16.000 keer ondertekend.

Ellen van de Zande van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) laat aan Hart van Nederland weten dat ze nog op een reactie wachten. Samen met verenigingen van andere beroepsgroepen die ook niet in de lijst voor een zorgbonus zijn opgenomen zijn in gesprek om een gezamenlijke actie te organiseren.

De verenigingen waarmee de NVMRB actie wil ondernemen zijn de verenigingen van de apotheekassistenten, OK-assistenen, medewerkers van het medisch laboratorium en de anesthesie medewerkers.