De zoon van Marion is een verward persoon: 'Ik ben constant bang dat hij flipt'

Er is een forse stijging van het aantal incidenten met verwarde mensen. Dat meldt de politie vandaag. De 43-jarige zoon van Marion Balder uit Lelystad is zo’n verward persoon. “Hij is schizofreen en denkt dat hij demonen in zich heeft,” vertelt ze aan Hart van Nederland.

Marion probeert al jaren de juiste hulp voor haar zoon te krijgen. Maar ze zegt dat ze van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De coronacrisis heeft de situatie nog nijpender gemaakt, zo leeft haar zoon op straat. “Iedereen moest binnen blijven maar hij liep buiten. Ik ben constant bang dat hij flipt en zichzelf of anderen iets aandoet.”

Straatverbod

De afgelopen maanden verbleef de zoon van Marion tijdelijk bij het Leger des Heils, maar daar kon hij niet blijven. “Dat was ook geen plek voor hem. Hij is ziek, niet verslaafd.”, aldus Marion.

Het is zó uit de hand gelopen dat hij een straatverbod heeft rondom het huis van zijn moeder. “Ik zie en spreek hem alleen op straat.” Maar hem loslaten, dat kan Marion niet. “Het blijft je kind en als je kind ziek is, dan wil je dat hij wordt geholpen.”

Meerdere keren opgenomen

Haar kleindochter Geneva zag haar vader langzaam afglijden. “Hij werd steeds afweziger. Niet meer de papa die hij was.” Ze is ten einde raad. “We worden gewoon niet geholpen. Hij is meerdere keren opgenomen, maar dan laten ze hem weer vrij en zeggen ze dat hij niet ziek is.”

Toen hij op zichzelf woonde, vernielde hij de boel. “Ik vond dat heel heftig om te zien,” vertelt Geneva. “Hij zei dat er was ingebroken.” Ook al hoopt ze op hulp voor haar vader, uit zelfbescherming heeft ze maar af en toe contact. “Ik moet mezelf en mijn gezin beschermen. Ik heb een dochtertje van twee. Hij kan van het ene op het andere moment omslaan en dat moet ik niet hebben.”

Zorg schiet tekort

“Het doet pijn dat we hem op straat laten leven,” vertelt Geneva geëmotioneerd. “Ik wil niet wijzen, maar de zorg schiet tekort.” Geneva en Marion hopen dat hun vader en zoon uiteindelijk de juiste zorg zal krijgen. “Hij moet worden opgenomen of ergens begeleid kunnen wonen. Met toezicht in ieder geval.”, aldus Geneva.

De GGZ doet geen uitspraken over individuele gevallen, maar geeft aan dat er wel woongemeenschappen zijn voor mensen zoals de zoon van Marion.