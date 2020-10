In de woning in Amsterdam waar in de nacht van zondag op maandag een explosie was, waren twee kinderen aan het slapen. Dat laat de zoon van de bewoners weten aan Hart van Nederland.

Rond 3.30 uur werd de voordeur van een woning aan de Dijkmanshuizenstraat in de Waterlandpleinbuurteen opgeblazen. Op dat moment sliepen daar twee kinderen van 8 en 14 jaar. Niemand raakte gewond bij de ontploffing.

‘Schilderijen schudden heen en weer’

Het is al de tweede explosie binnen een week in de straat. In de nacht van dinsdag op woensdag was er een ontploffing bij de buren. Omwonenden zijn dan ook flink bezorgd, ook omdat hetzelfde huis eind juli nog onder vuur is genomen.

Een van de buurtbewoners hoorde ‘s nachts de klap. “Het was een enorme explosie. De schilderijen schudden heen en weer.” De bewoner rende direct naar het raam om te zien wat er aan de hand was. “Toen zag ik een enorme rookwolk, maar die was door de hevige wind snel weg.”

De man zegt dat hij geen idee heeft wat er speelt in de buurt. “Wel is er iets aan de hand, want anders gebeurt dit niet. Zeker niet twee keer op hetzelfde adres.” Hij maakt zich dan ook zorgen. “Ik weet niet wat me nog meer te wachten staat. Het lijkt mij dat de dader nergens voor terugdeinzen. Het is ook in zo’n korte tijd. Ik ben er niet blij mee.”

‘Ik dacht: het is weer zover’

Een andere omwonende maakt zich eveneens zorgen. “Ik was lekker aan het slapen. En in een keer hoorde ik: klaboem! Die knal was gigantisch. Echt een dreun.” Toch kwam het voor hem niet helemaal onverwachts. “Ik dacht: het is weer zover. Het verschil tussen een rotje en knalvuurwerk hoor je wel, maar dit was gewoon echt een explosie.”

De Amsterdammer is vooral ook bezorgd om zijn kind. “Ik zou hier toch wel m’n kind willen laten spelen. Ik maak me dan ook zorgen om de veiligheid. Ik ben echt bang dat ik m’n kind zometeen bij elkaar kan rapen.” De man vraagt zich af wat zo’n explosie kan aanrichten. “Voor hetzelfde geld knalt het wel alle kanten op.”

‘Burgemeester moet ingrijpen’

Een derde man woont verderop in de straat waar de explosie gebeurde. “Het was een keiharde knal. Ik liep direct naar beneden en er waren al een paar buurtbewoners die al op straat stonden.” Ook hij hoorde dat het geen vuurwerk was. “Het was granaat denk ik. Vuurwerk is niet zo keihard.”

Het ligt volgens hem niet aan de buurt waarin hij woont. “Dit is een hele rustige buurt. Dit gebeurt, maar verder gebeurt er niets.” Toch maakt hij zich zorgen en hoop hij dat burgemeester Femke Halsema ingrijpt. “Als dit gebeurt dan wordt zo’n buurt verpest. Er wonen ook veel kinderen hier en als burgemeester moet je dan maatregelen nemen.”