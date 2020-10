Zondag met Lubach maakt bonusreeks tijdens verkiezingen in voorjaar 2021

Het satirische televisieprogramma Zondag met Lubach maakt een extra reeks tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar. Eerder maakte Arjen Lubach bekend dat dit seizoen het laatste seizoen zou zijn, maar toch komt er een extra reeks afleveringen.

Lubach zou begin volgend jaar een nieuwe theatertour doen, maar vanwege corona is dat uitgesteld. Om die reden is er ruimte voor een bonusreeks van acht afleveringen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees ook: Arjen Lubach stopt met Zondag met Lubach

Vernieuwing

De presentator zei eerder dat hij met het stoppen van Zondag met Lubach niet definitief afscheid neemt van televisiesatire. “Ik denk dat ik namens het hele team spreek als ik zeg dat we trots zijn op het succes van Zondag met Lubach, maar we willen onszelf vernieuwen”, zegt Lubach. “Daarom stopt ZML, maar ik denk al wel hard na over een nieuw programma.”

Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Gouden Televizier-Ring in de wacht. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO.

Via Show.nl