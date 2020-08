Massale zoektocht naar vermiste Dennis (24) bij Apeldoorn levert niets op

Honderden mensen zochten zondag in Apeldoorn naar de vermiste 24-jarige Dennis Schoonhoven. De massale zoektocht heeft helaas niets opgeleverd, zo meldt een woordvoerster van Coördinatie Platform Vermissing (CPV).

Zo’n vijfhonderd vrijwilligers zochten de omgeving rond Apeldoorn af op zoek naar de man die woensdag verdween uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. Er werd onder meer gezocht met een honden, een drone en een dregteam. Ook de familie hielp mee.

Sinds een psychose begin dit jaar kreeg verbleef de 24-jarige Dennis in een gesloten instelling in de Gelderse stad, maar woensdag wist hij de instelling te verlaten. Sindsdien ontbreekt van Dennis ieder spoor.

Dennis wilde hulp

Dennis wacht al jaren op de juiste hulp. Hij heeft waarschijnlijk autisme, maar probeerde dit jarenlang te verbergen. Uiteindelijk raakte hij met zichzelf in de knoop en ging daarom in een kleinschalige woonvorm wonen. Na een psychose begin dit jaar kwam hij terecht in een gesloten instelling van GGNet in Apeldoorn.

Moeder Maike heeft haar zoon zien gillen om hulp, maar die hulp bleef volgens haar uit. Zijn familie vindt het onbegrijpelijk dat Dennis zomaar weg kon gaan uit de gesloten instelling.

De politie krijgt veel tips binnen in verband met de vermissing van Dennis, maar laat weten dat er nog geen concreet spoor is. Er wordt gezocht naar aanknopingspunten.

