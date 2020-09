De al bijna twee weken durende zoektocht in een waterplas bij Liessel naar twee sinds 46 jaar vermiste vrienden heeft niets opgeleverd. Donderdag vonden de politie en een gespecialiseerd bedrijf alleen een zware metalen balk. Dat was niet wat ze hoopten te vinden: de auto waarin Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) in 1974 voor het laatst gezien zijn.

De zoektocht naar de twee jongemannen begon vorige week dinsdag. Op twee plekken hoopte de politie de rode Fiat 850 coupé te vinden. Maar op de eerste zoekplek in de bodem onder de waterplas vinden duikers slechts een staalkabel. En donderdag bleek op de tweede en laatste zoekplek slechts een metalen balk te liggen. Geen auto.

Zoektocht definitief voorbij

Daarmee is het zoeken naar beide vrienden wat de politie betreft definitief voorbij, zei een woordvoerder van de politie donderdag.

Lees ook: Politie begonnen met ‘ultieme poging’ om sinds 1974 vermiste Piet en Hans te vinden

De vrienden verdwenen in maart 1974 na een bezoek aan een kroeg in Deurne. Het onderzoek naar de vermissing lag lang stil, tot de familie van de vermiste mannen in 2017 een recherchebureau in de arm nam. Dat kwam tot de conclusie dat beide vrienden vermoord waren en met hun auto in de waterplas bij Liessel gedumpt waren.

Metaal onder de bodem

De politie pakte vervolgens het onderzoek weer op en doorzocht de waterplas in 2018 met een sonarboot. Die vond twee plekken waar metaal onder de bodem van de diepe plas lag. Dit jaar besloot de politie tot een onderzoek van de bodem onder de waterplas. Maar een zoektocht die inmiddels bijna twee weken duurde, leverde niets op. Voor wat de politie betreft is het boek nu gesloten.

Lees ook: Jan hoopt vermissing van broer Piet na 46 jaar af te sluiten

“De zoektocht op de Brink van de afgelopen twee weken had één doel: antwoorden geven op de vragen van de familie”, aldus de woordvoerder. “Helaas moeten we constateren dat dat ondanks alle inspanningen niet gelukt is. Samen met hen vinden we dat een pijnlijke conclusie. Wij wensen hun dan ook veel sterkte.”

ANP