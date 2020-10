Zoektocht naar 12-jarige Ilayda, ze vertrok van school maar kwam nooit thuis aan

De Rotterdamse politie is met man en macht op zoek naar de 12-jarige Ilayda. Sinds woensdagmiddag ontbreek van haar ieder spoor.

Het meisje vertrok op de fiets van haar school in Barendrecht richting haar huis in Rotterdam-Zuid, maar daar kwam ze nooit aan. Afgelopen nacht heeft ze dan ook niet thuis geslapen. “Het is zorgelijk dat een meisje van 12 jaar oud ‘s nachts niet thuis is, dat hoort gewoon niet”, aldus een politiewoordvoerder.

‘Ze zei naar huis te gaan’

Op sociale media gaat een oproep rond om uit te kijken naar Ilayda. Daarin staat dat zij woensdag om 13.20 uur klaar was met school en gelijk naar huis zou gaan. Om 13.30 uur is gezien dat zij terug te de school in liep. Om 15.30 uur is er via Teams voor het laatste contact met haar geweest. Toen gaf ze aan naar huis te gaan.

Maar daar kwam ze dus nooit aan. Haar moeder maakt zich grote zorgen. Volgens het bericht is Ilayda zo’n 1.55 meter lang. Ze heeft donker haar en droeg woensdag een zwarte hoofddoek, een paars mondmasker en gehaakt zwart vest.

Waar is Ilayda?

Het is nog onduidelijk of Ilayda iets is overkomen, of dat ze mogelijk bij iemand anders bivakkeert. De politie is afgelopen nacht bezig geweest met het onderzoek en de zoektocht naar Ilayda.

De politie deelt op sociale media ook een foto van Ilayda in de hoop dat mensen haar herkennen en weten waar ze is.