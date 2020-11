Grote zoekactie naar vermiste Geert van Halen (84) uit Assen: 'Vertrokken op oude damesfiets'

De politie heeft dinsdagavond samen met het Veteranen Search Team een grote zoekactie gehouden naar de 84-jarige Geert van Halen uit Assen. De man wordt sinds maandag vermist.

De zoekactie concentreerde zich op het Lariksbos, al meldt een correspondent ter plaatse dat er volgens een politiewoordvoerder geen concrete aanwijzingen zijn dat Van Halen daar zou zijn.

Volgens de politie is Geert van Halen maandag vanaf zijn woning vertrokken met een oude groene damesfiets. De 84-jarige droeg een pet met klep, een lange donkere jas en donkere instappers. De politie meldt verder dat hij beginnend dementerend is en verward over kan komen. Ook moet Geert dagelijks medicijnen innemen.

Beeld: Persbureau Meter