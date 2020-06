Zoekactie naar vermiste man bij recreatieplas Bussloo in Gelderland

De politie is in Gelderland bezig met een grote zoekactie naar een vermiste man uit Teuge. De man werd vrijdagavond voor het laatst gezien bij recreatieplas Bussloo. Na een feestje daar ging de 45-jarige man op de fiets naar huis, waar hij nooit is aangekomen.

Met een helikopter en politiehonden is de politie samen met vrienden en familieleden van de man aan het zoeken bij de recreatieplas. Dit omdat zijn telefoon daar voor het laatst een signaal heeft afgegeven. Het gaat om een blanke man van 1,87 meter lang. Hij heeft grijzig haar en draagt een beige korte broek.

We zijn in de omgeving van Bussloo aan het zoeken naar een vermiste man. Hij kwam niet thuis na een feestje op vrijdagavond. De man is op zijn racefiets (zie foto) vertrokken, vermoedelijk naar huis richting Teuge. Ziet u hem? Bel dan meteen 112. ^JS https://t.co/cgAY6SSEP4 pic.twitter.com/7koOD3duop — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 20, 2020

Racefiets

Volgens de politie is hij op een oranje racefiets vertrokken. De politie heeft ook een foto van de man verspreid in de hoop dat iemand hem herkent.