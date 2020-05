Zoekactie naar Mathijs (23) maandag zonder resultaat beëindigd

De zoektocht naar de 23-jarige Matijs uit Delft heeft maandag geen resultaat opgeleverd. Mathijs kwam samen met vier andere surfers om het leven bij het surfdrama op 11 mei voor de kust van Scheveningen.

De opsporingsorganisatie SAR Nederland heeft ‘s middags met gemotoriseerde paragliders samen met de kustwacht gezocht en ‘s avonds nog met drones en een quad op het strand. Het heeft nog niet het gehoopte resultaat opgeleverd, meldde de woordvoerster.

“We willen het nog niet opgeven, al wordt het steeds moeilijker”, zei ze. Met het verstrijken van de tijd wordt het zoekgebied zo veel groter, legde ze uit. “We gaan nu eerst evalueren.”

Zoeken met sonarboot

Duikteam PSD Nederland hervat dinsdag de zoekactie met een sonarboot. “Aan één stuk in het gebied waar we vrijdag zochten zijn we toen niet toegekomen”, zegt een woordvoerder. “We willen dat echter met zekerheid kunnen uitsluiten.”

Bij het surfongeluk twee weken geleden kwamen vijf mensen om het leven. Twee surfers overleden dezelfde avond, de lichamen van twee anderen werden de dag erop geborgen. Het slachtoffer waar naar wordt gezocht is een 23-jarige man uit Delft.

