Zoekactie brandweer na aantreffen verlaten rollator bij sloot

De politie heeft zaterdag op de N446 tussen Leiderdorp en Hoogmade een rollator aangetroffen in de berm, enkele meters van een sloot. Er was niemand in de omgeving te bekennen.

De brandweer heeft alle omliggende sloten gecontroleerd, maar niemand gevonden. De politie heeft een foto van de rollator verspreid in de hoop de eigenaar terug te vinden.

Mensen die meer weten over de herkomst van de rollator, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

Tekst: ANP | Beeld: Twitter/Politie Kaag en Braassem