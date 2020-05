Zij praten vanavond over de toekomst van Nederland

Hebben alleen mensen die gezond leven straks nog recht op levensreddende zorg? En blijven we afstand houden, ook als de crisis voorbij is? Ex-coronapatiënt en hitzanger René Karst, IC-verpleegkundige Linda de Roos en ondernemer Richard Engelfriet spreken zich uit over deze en andere vragen in De Toekomst van Nederland, ons leven na corona. De gezamenlijke talkshow van het Algemeen Dagblad en Hart van Nederland is vanavond vanaf 20.30 uur te zien op SBS6.

Presentatoren Merel Westrik en Hidde van Warmerdam praten met ervaringsdeskundigen, maar kunnen tijdens de uitzending ook een beroep doen op de kennis van mensen als viroloog Marion Koopmans en Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, en gedragspsycholoog Ben Tiggelaar.

De bazen van Corendon en concertorganisator Mojo spreken zich uit over de vraag of de leuke dingen van het leven, zoals vakantie vieren en naar een concert of festival gaan, ooit weer hetzelfde gaat worden. Via de AD-app kunnen kijkers hun stem laten horen. De mening van Nederland over de onderwerpen in de uitzending is de afgelopen dagen representatief gepeild onder duizenden Nederlanders via het Wat vindt Nederland-panel van Hart van Nederland.

Wat kunnen wij leren van deze crisis?

De vraag wat media kunnen leren van deze crisis wordt aan tafel besproken door Angela de Jong, Johan Derksen en Jort Kelder. Zijn media, zeker in het begin, kritisch genoeg geweest? Was het terecht dat kritiek van Maurice de Hond, Marianne Zwagerman en Kelder zelf aanvankelijk direct werd weggehoond, terwijl inmiddels het hele land over de onderwerpen praat die zij als eerste agendeerden? Bijvoorbeeld over dat de schade aan de economie niet in verhouding staat tot de levens die worden gered door de draconische maatregelen.

De twee uur durende show wordt afgesloten met een column van Peter Heerschop.

De Toekomst van Nederland begint om 20.30 uur op SBS6.