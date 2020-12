Ziggo-busje rijdt woning binnen in Roggel na botsing met elektrische auto

Een busje van internetprovider Ziggo is woensdagmiddag een woning binnengereden in Roggel. De schade aan het huis is groot: de gevel is door de klap deels ontzet.

Het ongeluk gebeurde na een aanrijding op de kruising van Ophoven met de Sterrebosweg, net buiten het Limburgse dorp. Het Ziggo-busje kwam in botsing met een elektrische auto, waarna de bestuurder de gevel van de woning ramde.

Lees ook: Enorme ravage in Enschede nadat bestuurder (18) huiskamer binnenrijdt

Bewoners ongedeerd

De ravage was groot na het ongeluk: een deur en een raam zijn door de harde klap uit de gevel geslagen. De bewoners moesten het pand meteen verlaten vanwege instortingsgevaar. De weg lag bezaaid met brokstukken en de twee wagens raakten zwaar beschadigd. Wonderbaarlijk raakte niemand gewond.

Hoe de botsing tussen het bestelbusje en de elektrische auto kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Lees ook: Auto doorboort woning in Bergentheim na politieachtervolging

Beeld: Track ’88