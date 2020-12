Ziekenhuizen staken alle niet-acute zorg vanwege toename Covid-19: 'Alle hens aan dek'

Ziekenhuizen leggen alle niet-acute zorg stil om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen wordt uitgebreid naar 1450 en er moeten ook weer meer patiënten naar Duitsland worden verplaatst. Met die maatregelen wil het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarborgen dat de meest kritieke zorg voor alle patiënten kan doorgaan.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) maakte de maatregelen dinsdag bekend. “Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken”, zegt ze. “Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald.”

Van Ark steunt de ziekenhuizen in de extra maatregelen. Ze roept ook iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. “Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel loopt op

Het ministerie van Volksgezondheid schetst dat niet alleen het aantal Covid-patiënten oploopt, maar ook het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel. Door de hoge werkdruk en coronabesmettingen vallen steeds meer medewerkers uit. “Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn.”

En dan moet de piek van de tweede coronagolf nog komen. De verwachting is dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken nog zal toenemen. In de loop van januari wordt de grootste drukte verwacht.

Kritieke behandelingen niet geannuleerd

Behandelingen die planbaar zijn, maar toch onder de noemer “kritiek” vallen, worden niet geannuleerd. Medisch specialisten hebben eind oktober criteria opgesteld om het onderscheid te maken tussen kritieke planbare zorg en de overige planbare zorg. Behandelingen die binnen zes weken noodzakelijk zijn om blijvende gezondheidsschade of verlies van levensjaren te voorkomen, gelden als kritiek. Dat betekent dat de zorg voor kankerpatiënten en mensen met ernstige psychische aandoeningen moet doorgaan. Behandelingen die zonder blijvende schade langer kunnen wachten, worden nu allemaal in de wacht gezet.

ANP