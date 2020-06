Tiener (19) overleden na stunt met winkelwagentje in Zevenaar

Bij een ongeval in het Gelderse Zevenaar is zaterdagavond een jong persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer raakte door het ongeluk aan de Voltastraat zwaargewond en overleed ter plekke.

Het ongeval zou voorafgegaan zijn door een stunt, die compleet verkeerd is uitgepakt. De Gelderlander meldt dat er een winkelwagen achter een auto is gespannen en dat het daarna mis is gegaan. Volgens de krant zou het gaan om een jongeman gaan die in een boodschappenkarretje zat. Vermoedelijk is hij door een botsing met de stoep ten val gekomen.

Politie onderzoekt ongeval

Na afloop van het ongeluk is er nog een reanimatiepoging geweest. Helaas mocht die hulp voor het slachtoffer niet meer baten. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die is inmiddels al weer weg.

Vanavond heeft aan de Voltastraat in Zevenaar een ongeval plaatsgevonden. Eén persoon raakte hierbij zwaargewond en overleed later ter plekke. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) gaat onderzoek doen en we gaan getuigen horen om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren ^JS — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 20, 2020

De politie onderzoekt het voorval en gaat getuigen horen om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De Voltastraat in Zevenaar is tijdelijk afgesloten geweest.

Beeld: SPS Media