Zeven woningen ontruimd om grote brand in Den Haag

In een woning aan de Voltastraat in Den Haag woedt op dit moment een grote uitslaande brand. De brand is overgeslagen naar naastgelegen woningen, meldt de brandweer aan Hart van Nederland. Een persoon heeft brandwonden opgelopen.

De brand brak even na het middaguur uit in een dakkapel van een woonhuis in de wijk Duinoord. Vanuit de dakkapel is het vuur naar de woningen ernaast overgeslagen. Zeven woningen zijn vanwege de brand ontruimd. “Gezien het weer worden de geëvacueerde mensen nu nog buiten opgevangen,” vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Mocht het nodig zijn regelen we elders opvang.”

Volgens de brandweer waren bouwvakkers bezig met renovatiewerkzaamheden op het moment dat de brand uitbrak. Of de brand ook door deze werkzaamheden zijn uitgebroken, wordt onderzocht. Een persoon die in deze woning was heeft rook ingeademd en brandwonden opgelopen.

Het vuur is inmiddels uit, een aantal van de bewoners mag weer terug naar huis. De woningen waar het vuur is uitgebroken en een naastgelegen woningen zijn zo ernstig beschadigd geraakt dat de bewoners niet terug kunnen. Zo zijn meerdere plafonds naar beneden gekomen. Voor deze mensen wordt vervangende slaapruimte geregeld, aldus de brandweer.

