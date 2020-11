Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of het drugslab bij de sportschool was ontdekt of in een ander bedrijf. De politie is nog bezig het hele complex aan de Afrikalaan te doorzoeken.

Het is nog niet bekend om wat voor drugs het gaat. Ook is niet duidelijk hoeveel er is aangetroffen.

Lees ook: Vijf aanhoudingen om vondst ‘professioneel’ drugslab in Eersel