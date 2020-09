Zeven aanhoudingen na schietpartij in Spijkenisse

Aan de Poolsterstraat in Spijkenisse zijn vrijdagochtend meerdere schoten gelost. Getuigen hoorden vier tot vijf schoten en zagen daarna iemand wegrijden in een auto. Er werden zeven mensen aangehouden.

In de straat werden na de schietpartij vier kogelhulzen gevonden. Voor zover bekend raakte niemand. De politie onderzoekt nog wie of wat het doelwit was van de schietpartij. Kort na het incident kon een verdachte worden aangehouden.

Na verder onderzoek konden in een woning aan de Snoekerveen nog eens zes verdachten worden aangehouden. De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend.