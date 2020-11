Zes tips over bestuurder die doorreed na doodrijden paard Kiki

Moeder Nita Kampinga en dochter Nini zitten nog vol vraagtekens: wie heeft hun paard Kiki doodgereden? De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte bestelbus die maandag doorreed nadat diegene paard Kiki had aangereden. Kiki overleed kort na de aanrijding. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Inmiddels zijn er zes tips bij ze binnengekomen over de vermoedelijke dader.

De dag na de aanrijding ziet de 22-jarige Nini het bloed van haar paard nog in de berm liggen. Ze reed maandag op Kiki over de Nieuweweg in het Utrechtse Kedichem toen ze werden aangereden. Rond 15:30 uur komt een witte auto ze met volle snelheid tegemoet rijden. Als de auto passeert, wordt Kiki geraakt op haar achterbeen.

Kiki en Nini vallen direct op de grond en tollen over de weg. “Er was allemaal bloed. Kiki haar been was helemaal verbrijzeld, de botjes lagen op de weg. Er zaten allemaal gaten in het been”, vertelt moeder Nita aangedaan. Kiki en Nini wisten allebei weer overeind te komen, maar vanwege de ernstige verwondingen van Kiki moest ze direct ter plekke door een dierenarts worden ingeslapen.

Verdriet en woede

“We hebben haar twee jaar op stal gehad”, zegt Nini. “Zo’n paard wordt echt wel je vriendje.” Haar moeder vult haar aan: “Het is vreselijk om ons paard te verliezen. Ik heb er geen woorden voor. We staan ermee op en gaan ermee naar bed.”

De familie Kampinga hoopt dat de doorrijder snel wordt gepakt. Naast dat ze verdrietig zijn, zijn ze ook erg boos. “Wat deze persoon heeft geflikt, je kunt niet doorrijden na zo’n ongeluk”, zegt moeder Nita. Nini zegt daarbij: “Het maakt me woedend dat je doorrijdt als je ziet dat het paard valt.” Op Facebook heeft de familie foto’s gedeeld van het gewonde paard.

Bekijk de foto’s van paard Kiki hier. Let op: deze foto’s kunnen als schokken worden ervaren.