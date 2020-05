De natuurbrand in de Deurnese Peel smeult onder de grond nog altijd na en dat levert gevaarlijke situaties op. Door de dichte, laaghangende rook is het zicht zo slecht dat automobilisten in de buurt geen hand voor ogen zien.

Dat leidde woensdagochtend in het Brabantse Liessel tot een kettingbotsing met zes auto’s. Het ongeluk gebeurde op de splitsing tussen de Kanaalstraat en de Oude Peelstraat. Niemand raakte gewond. De weg is afgesloten.

Lees ook: Grote zorgen onder omwonenden van de Deurnese Peel: ‘We voelen ons in ons hemd staan’

Ook op de nabijgelegen snelweg A67 tussen Asten en Liessel ondervinden automobilisten hinder van de dichte rook. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor slecht zicht in beide richtingen.

⚠ | Op de #A67 tussen Asten en Liessel is er in beide richtingen slecht zicht door rookontwikkeling bij De Peel. (📸 Archief) pic.twitter.com/OFfIWkm9Js — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 26, 2020

Beeld: SQ Vision