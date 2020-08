Genieten voor vliegtuigspotters: zeldzame toestellen staan nu voor het Nationaal Militair Museum

Het is genieten geblazen voor vliegtuigspotters en andere fans van vliegtuigen, deze dagen bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Daar staan buiten namelijk negen vliegtuigen opgesteld die normaal niet te zien zijn voor het publiek.

Reden voor het bijzondere tafereel is dat een ander groot vliegtuig, dat achteraan in het opslagdepot staat, op weg gaat naar het Transportmuseum. Een mooie gelegenheid dus om de echte fans even van de andere vliegtuigen te laten genieten.

Het is voor hen dan ook een gelukje dat het watervliegtuig Catalina, het toestel dat de “oorzaak” is van deze gebeurtenis, achter in het depot staat opgeslagen. De toestellen die ervoor stonden moeten sowieso aan de kant, en één en één is twee, dachten ze bij het Nationaal Militair Museum.

In alle vroegte

Normaal gesproken is het een kwestie van hooguit enkele dagen om een toestel uit het depot te halen. Maar ieder jaar probeert het museum buiten iets te organiseren en nu er zo veel toestellen aan de kant moesten voor de Catalina werd besloten om dan ook maar van de gelegenheid gebruik te maken.

En tot groot plezier van vliegtuigspotters. Want ze krijgen niet vaak de kans een Starfighter of Fokker S.14 te zien. In alle vroegte staan ze zich al te verlekkeren bij de toestellen. Bijkomend voordeel is ook dat ze geen kaartje hoeven te kopen voor het museum, want de ruimte ervoor is vrij toegankelijk.

