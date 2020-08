Zeldzame banteng geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een zeldzame banteng geboren. Deze rundersoort wordt met uitsterven bedreigd, dus de komst van het jonge mannetje is zeer welkom. Hij heeft de naam Arthur gekregen.

Kleine Arthur maakt het goed, vertelt dierenverzorgster Yvonne Vogels. “Hij drinkt goed bij zijn moeder Lana. Ze staan met zijn tweetjes in de kudde.”

Door de komst van Arthur heeft het safaripark nu acht bantengs, hij deelt zijn leefgebied met één volwassen stier en zes vrouwtjes.

Palmolie

Bantengs worden 180 tot 225 centimeter lang en zo’n 160 centimeter hoog en wegen 400 tot 900 kilogram. Alle bantengs hebben witte poten, een witte snuit, witte plekken op de romp en witte vlekken boven de ogen.

De rundersoort komt van nature voor in Myanmar, Thailand, Indochina en op Borneo, Java en Bali, maar wordt met uitsterven bedreigd omdat door palmoliewinning hun leefgebied vernield wordt. Ook wordt er veel op ze gejaagd en ze worden als huisdier gehouden.

Beeld: Safaripark Beekse Bergen