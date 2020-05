Zeldzaam: vale gieren met spanwijdte van 2,5 meter cirkelen boven ons land

Een groep van z’n vijftien vale gieren is gesignaleerd boven ons land. De roofvogels hebben een spanwijdte van meer dan 2,5 meter en zijn niet vaak te zien in Nederland. Vrijdag cirkelden de dieren boven Amsterdam en zaterdag boven Vlaardingen, zo is te zien op natuurplatform waarneming.nl.

De vale gier is de meest algemene gierensoort van Europa, hij broedt in Zuid-Europese berggebieden. Vooral Spanje kent een grote populatie vale gieren.

De natuurlijke prooidieren van de vale gier zijn van oorsprong kadavers van berggeiten en herten, maar ook dode schapen en geiten behoren tot het dieet van de vliegende aaseter. Vroeger kwam de Gyps fulvus, zoals zijn Latijnse naam luidt, eigenlijk nooit voor in Nederland. Maar in de laatste twintig jaar is de vale gier tientallen keren gespot boven ons land.

Wat doen ze hier?

Vogelspotters moeten snel hun kans grijpen, want de kans dat deze groep vale gieren langer in Nederland zal blijven is klein. In Nederland is weinig voedsel te vinden en de dieren broeden het liefst in de bergen. De kans is vrijwel nul dat ze hier blijven. Nederland is waarschijnlijk het meest noordelijk land dat ze hebben bereikt.