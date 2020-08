Zeehondencentrum Pieterburen in het gelijknamige Groningse dorp opent woensdag weer de deuren. Eind vorige maand bleken meerdere vrijwilligers besmet te zijn met het coronavirus.

De dierenopvang sloot nadat bleek dat een Zwitserse vrijwilliger het virus onder de leden had. Alle zestien vrijwilligers gingen daarop in quarantaine op het terrein van het zeehondencentrum, waar ze wonen. Drie van hen testten later ook positief.

De andere twaalf vrijwilligers zorgden in de tussentijd voor de zeehonden. De dieren zijn ook op het coronavirus getest, maar blijken de ziekte niet te hebben opgelopen.

Extra maatregelen Pieterburen

Pieterburen neemt vanaf woensdag een aantal maatregelen om een nieuwe corona-uitbraak te voorkomen. Zo worden nieuwe vrijwilligers eerst in quarantaine geplaatst. In het centrum werken veel internationale vrijwilligers. Ook komen er aparte teams voor het publiek en voor de verzorging.

