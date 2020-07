Yvonne van Dreumel zorgde al voor een mini-yorkshireterriër, twee parkieten, een konijn en een goed gevuld aquarium. Sinds april zijn daar nog drie huisgenoten bij gekomen: de ganzen Guus, Teun en Jip. De Nijmeegse redde hun eieren uit de sloot, zorgde ervoor dat ze uitkwamen en laat de ganzen nu meerdere keren per dag uit.

Normaal zouden de ganzen in de natuur worden grootgebracht. Maar de 50-jarige Yvonne ontdekte twee eieren in een sloot tijdens het uitlaten van de hond. Een paar dagen later zag ze er nog twee liggen. Waarschijnlijk vandalisme, vertelt ze tegen Hart van Nederland. “Jongeren, of misschien wel volwassenen, hebben dat nest verstoord.”

Broedmachine gekocht

Heel voorzichtig haalde ze de eieren uit het water. Ze kocht zelfs een broedmachine om de dieren toch een kans te geven. “Ik voel me verantwoordelijk, ik vind dierenleed soms nog erger dan mensenleed”, legt de ganzenredder uit. “Als ik een slakje op een pad zie lopen, dan pak ik hem op en zet hem veilig in de struiken.”

De vondst kon niet op een beter moment komen, aldus Yvonne. “Eind maart kreeg ik te horen dat het slecht ging met mijn zoon. Ik had het gevoel dat ik niets voor hem kon doen. Een week later vond ik die eieren.”

Ze richt zich nu vol op de zorg voor het gelegenheidsnest. Ze opende zelfs een YouTube-kanaal, waarop iedereen kon zien hoe drie van de vier eieren uitkwamen. “Ik heb alleen helemaal niet aan de gevolgen gedacht, dat ik me zou gaan hechten aan die drie.”

De ganse dag

Maar daar is geen ontkomen aan, zo bleek. De ganzen zijn nu een paar weken oud en genieten van het goede leven in de Nijmeegse achtertuin. Ze hebben zelfs een eigen badje. En iedere dag neemt Yvonne ze vier of vijf keer mee op een wandeling door de buurt, zodat ze ook even kunnen grazen. “Ik heb zelf geen gras in de tuin, dus ik ben er bijna de hele dag mee bezig.”

“De lieverds zien me echt als moeder”, gaat ze verder. Zo kwamen ze laatst een stel wilde ganzen tegen. “Toen gingen ze achter me staan. Als er een helikopter overvliegt springen ze bij me op schoot. En ook bij scooters, daar zijn ze echt bang voor.”

Vleugels uitslaan

Helemaal ideaal is de situatie niet. “Het liefst wil ik ze zelf houden, maar daarvoor heb ik een huis met een grotere tuin nodig. Ik zou ze wel een vijver willen geven, in plaats van het badje.”

Aan een ander einde wil Yvonne nog niet denken. “Ik heb bewust nog niet opgezocht wanneer ze oud genoeg zijn om het nest te verlaten”, aldus de Nijmeegse. “Want als dat gebeurt dan moet ik ze loslaten. Als ik niet meer voor ze kan zorgen is dat ook echt het einde van een periode.”

Beeld: YouTube-kanaal Yvonne van Dreumel