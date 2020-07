YouTuber Boaz doneert Ford Ka met zwembad aan 15-jarige Lukas met downsyndroom

YouTuber Boaz van Boggelen ging afgelopen week viral met een filmpje waarin hij in een auto reed met daarin een zwembad gebouwd. Boaz en zijn vrienden werden door de politie van de weg geplukt en mochten niet meer verder rijden. De vlogger schenkt het rijdende zwembad nu aan superfan Lukas, die zaterdag zijn 15e verjaardag viert.

Lukas weet zaterdagmiddag nog van niks. Hij heeft het syndroom van down en is groot fan van YouTuber Boaz van Boggelen. Boaz is zelfs zijn grote voorbeeld, want Lukas wil net als hij vlogger worden.

Boaz met Ford Ka van de weg geplukt

‘Influencer’ Boaz heeft op YouTube ruim 470.000 abonnees en uploadt dagelijks een video. Zijn filmpjes worden vaak honderdduizenden keren bekeken. Bij het maken van de video van afgelopen donderdag ging de 20-jarige Amersfoorter zijn boekje te buiten.

Samen met wat vrienden had hij een Ford Ka omgebouwd tot zwembad. Met de auto met zwembad achterin ging hij vervolgens de weg op om een burger te gaan halen bij een fastfoodketen. De jongens werden door de politie van de weg geplukt vanwege een “levensgevaarlijke situatie”. Boaz en zijn vrienden kregen een proces-verbaal wegens onder meer het rijden zonder gordels en het rijden met meer mensen dan het aantal aanwezige gordels.

Lukas dolblij

De jongens besloten hun onverantwoordelijke daad toch nog om te zetten in iets goeds. En zo kwam de Ford Ka met zwembad zaterdagmiddag in Apeldoorn terecht, waar Lukas op dat moment zijn verjaardag vierde.

Voor Lukas zelf was het een grote verrassing dat zijn held Boaz zaterdagmiddag kwam voorrijden. “Een auto met een zwembad erin!”, roept de jarige Lukas als hij de YouTuber onder politiebegeleiding ziet aankomen. Hij is dolblij met het cadeau en naar eigen zeggen “de allergrootste fan” van Boaz.

‘Doe het niet na’

De YouTuber geeft toe dat zijn actie van afgelopen donderdag niet echt een goed voorbeeld is voor zijn vaak jonge kijkers. “Maar ik zeg er ook altijd bij: dit is heel dom, doe het niet na.”

De zwembadauto komt te staan in de tuin van Lukas en zijn ouders. Daar zal hij dienen als zwembad. De auto mag overigens niet meer de weg op na de onbezonnen actie van donderdag.