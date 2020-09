Wouter (40) lijdt aan misofonie: 'Je kunt iemand niet vragen om even te stoppen met ademen'

Cabaretier Wouter Monden (40) heeft al sinds het begin van zijn puberteit last van misofonie. Alledaagse geluiden van etende mensen tot zelfs het geluid van iemands ademhaling drijven hem tot grote frustratie. Hoe valt er te leven met deze redelijk onderbelichte aandoening?

Thuis loopt Monden veel rond met een koptelefoon op en hij slaapt eigenlijk altijd met oordopjes in. ”Anders ga ik me liggen ergeren aan het feit dat mijn vrouw ligt te ademen, terwijl ik heel blij ben dat ze ademt en ik hoop natuurlijk dat ze dat heel lang blijft doen!” Maar misofonie gaat verder dan alleen irritatie, beaamt Monden. “Ik krijg al snel fysieke stress”.

Nu al bezig met de kerstdagen

Hij geeft een voorbeeld. “Ik ben nu, bij wijze van spreken, al bezig met de kerstdagen die eraan gaan komen, want dan gaan we weer met familie eten en daar zit altijd wel een gang soep bij. Daar kijk ik niet bepaald naar uit. Als ik ga eten met de hele familie, dan ga ik bewust in de meest rustige hoek zitten. Een week van tevoren krijg ik er al stress over. Gewoon genieten van het lekkere eten kan ik niet. Ik moet me op die dag al voorbereiden voor het eten van die avond. Ik ga dan actief dingen doen om mijn stressniveau te verlagen, zoals een ademhalingsoefening of een stukje hardlopen. En op de avond zelf ga ik een keer of vier naar de wc, niet omdat ik zo’n kleine blaas heb, maar om even uit de situatie te gaan en een momentje van rust te pakken.”

Doet Monden dat niet, dan kan de opgekropte stress leiden tot een enorme woede- of agressie-aanval. “Dat blijkt maatschappelijk niet lekker te liggen”, zegt hij lachend. “Er gaat een grote schaamte gepaard met deze aandoening. Je weet dat het een overdreven reactie is, maar je kunt er niets aan doen”, legt hij uit. “Je kunt immers niet aan iemand vragen om tien minuten te stoppen met ademen. Of te stoppen met eten. Doe je dat wel, dan zorgt dat natuurlijk voor een conflict, want volgens een ander gaat het nergens over.”

Meer bewustwording

Een jaar of zeven geleden volgde Monden therapie aan het (toen) AMC en sindsdien zijn de klachten een stuk draaglijker. “Wat voor mij al heel veel scheelde, is de bevestiging dat ik niet gek ben, want dat heb ik heel lang gedacht. Je leert wat er gebeurt in je hoofd, hoe zo’n prikkel binnenkomt en wat je kunt doen om met die prikkel om te gaan”, zegt Monden. “Negeren is echt geen optie, dat werkt niet. Maar je kunt je wel beseffen: er komt een prikkel binnen en het is maar geluid. Dat kan helpen om de emotionele reactie, zoals boosheid, af te vlakken.”

Monden probeert voor zijn vrouw en dochtertje van zeven er niet teveel een ‘big deal’ van te maken. “Mijn vrouw heeft het alleen meestal wel door. Mijn dochtertje weet wel dat er geluiden zijn waarvan ik liever niet heb dat ze die maakt, maar ik probeer daar voorzichtig in te zijn. Het is gelukkig niet erfelijk, maar het wordt wel vaak overgedragen in de familie. Dat wil ik voorkomen.”