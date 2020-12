Ondanks dat we allemaal ‘coronamoe’ zijn, is er toch een ander woord met winst vandoor gegaan: ‘anderhalvemetersamenleving’ is gekozen tot Woord van het Jaar 2020. De verkiezing werd voor de veertiende keer gehouden.

In de afgelopen twee weken kon er op twintig woorden worden gestemd. Het dominante thema dit jaar: corona. Van de kanshebbers waren er maar liefst zeventien virus-gerelateerd, zoals ‘hoestschaamte’, ‘blokjesverjaardag’ en ‘jojolockdown’. Uiteindelijk werd er meer dan 12.000 keer gestemd.

Woordenboekenmaker Van Dale maakte dinsdag de uitslag bekend. ‘Anderhalvemetersamenleving’ won de verkiezing dit jaar met overmacht: de term kreeg 29,8 procent van de stemmen en liet daarmee ‘fabeltjesfuik’ (11 procent) en ‘viruswappie’ (10,6 procent) ver achter zich.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Welk woord heeft de verkiezing Van Dale Woord van het Jaar 2020 gewonnen? Ton den Boon (de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) vertelt het je in deze video. #WVHJ pic.twitter.com/SrcGKZVg59 — Van Dale Uitgevers (@VanDaleUitgever) December 15, 2020

‘Anderhalvemetersamenleving’

Van Dale omschrijft ‘anderhalvemetersamenleving’ als een ‘samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter voorkoming van virusepidemieën’.

In België werd tegelijkertijd ook een verkiezing gehouden. Onze zuiderburen kozen met een overgrote meerderheid van de stemmen (53,3 procent) voor het woord ‘knuffelcontact’ tot hun woord van het jaar. De woordenboekenmaker omschrijft de term als ‘persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, met name tijdens de coronacrisis’.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Welk woord heeft de verkiezing Woord van het Jaar 2020 gewonnen? Ruud Hendrickx (de Vlaamse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) vertelt het je in deze video. #WVHJ pic.twitter.com/qacxVXQM7L — Van Dale Uitgevers (@VanDaleUitgever) December 15, 2020

Woord van het Jaar

Vorig jaar werd het woord ‘boomer’ gekozen tot Woord van het Jaar. Eerdere winnaars waren onder andere ‘blokkeerfries'(2018), ‘treitervlogger’ (2016), ‘sjoemelsoftware’ (2015), ‘selfie’ (2013), project X-feest (2012), ‘ontvrienden’ (2009) en ‘swaffelen’ (2008). ‘Bokitoproof’ won de eerste verkiezing in 2007.