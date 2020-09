Woonzorgcentrum De Es in Groningen is voor bezoekers gesloten nadat een medewerker positief is getest op het coronavirus. Dat maakte zorggroep ZINN, waar het centrum onder valt, vrijdag bekend. Vijftig medewerkers die contact hebben gehad met hun besmette collega worden ook getest.

In het woonzorgcentrum wonen honderd ouderen. Veertig van hen hebben contact gehad met de besmette medewerker en moeten daarom ook getest. Direct nadat bekend werd dat een medewerker het virus onder de leden heeft, werd het centrum direct gesloten voor bezoekers. Alle betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

De apotheek en de huisartsenpost in het pand blijven nog wel open voor mensen van buiten.