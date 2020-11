Woningsplitsing veelbelovende oplossing voor nijpende woningtekort

Het woningtekort in Nederland is Jelle Beemsterboer (29) uit Schagen al jaren een doorn in het oog. Terwijl de meeste experts het vaak alleen maar hebben over nieuwbouw om de tekorten weg te werken, probeert Beemsterboer iedereen er juist van te overtuigen om meer in te zetten op woningsplitsing.

Bij woningsplitsing worden bestaande panden opgesplitst in meerdere woningen. Het fenomeen is niet nieuw maar wordt nog niet veel toegepast in Nederland, omdat het lang kan duren voordat de vergunningen rond zijn. In Schagen is dat nu veranderd, onder andere dankzij de voortrekkersrol van Beemsterboer. Hoewel zijn enthousiasme groot is om heel Nederland aan het splitsen te krijgen, ziet hij het niet als een permanente oplossing.

Versnelde procedure

“Het zal het probleem niet oplossen maar het kan wel helpen”, zegt Beemsterboer. “Als we hiermee in Nederland al 100.000 woningen extra kunnen creëren scheelt dat al enorm. Ik denk dat er genoeg senioren zijn die hiervoor open staan, bijvoorbeeld omdat de kinderen toch al de deur uit zijn. Als een van de eerste gemeenten in Nederland is het in Schagen nu mogelijk om je woning te splitsen doormiddel van een versnelde procedure. Waar het eerst wel 1,5 jaar kon duren om de vergunning rond te krijgen lukt dat nu binnen acht weken.”

Hetzelfde bestemmingsplan

Maar wat is er dan precies veranderd in Schagen? Beemsterboer legt het simpel uit. “Voorheen kostte het heel erg veel tijd om een bestemmingsplan aan te passen. Om alles te regelen moest echt alles uitgezocht worden. Dan kreeg je een heel dik dossier met honderden zaken die geregeld moesten worden en dat duurde lang. Pas daarna kreeg je een vergunning. Nu geldt in heel Schagen hetzelfde bestemmingsplan en als je een vergunning wilt hebben voor bijvoorbeeld woningsplitsing dan krijg je die in principe gewoon. Daarna moet alles natuurlijk wel goed geregeld worden. Na acht weken hoor je definitief of er toestemming is. Het scheelt veel tijd.”

Leuke buren

Dat woningsplitsing ideaal is, weten ook Diny Rijnsburger en haar man Wim. Zij hebben er dankzij woningsplitsing superleuke buren bij gekregen. “Onze kinderen zijn de deur uit en we wilden kleiner gaan wonen. Dan kan je ervoor kiezen om te verhuizen maar de gemeente wees ons op deze optie. We hebben nu leuke buren naast ons wonen waar we een goede band mee hebben. We zitten zelf samen in een app-groep.”