Persoon door misdrijf overleden bij woningbrand in Haarlem

Bij een woningbrand aan de Romolenstraat in Haarlem is dinsdagavond een overleden persoon gevonden. De politie laat weten dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen en dat de brand daarna is ontstaan. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Een melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Het zou gaan om een kleine brand, vertelt de brandweer Kennemerland aan Hart van Nederland. Ongeveer een uur later was het vuur onder controle.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de overleden persoon door een misdrijf om 't leven is gekomen. Twee verdachten zijn aangehouden. Onderzoek loopt. https://t.co/d9meIugnDu — POL_KENland (@POL_KENland) July 14, 2020

Misdrijf

De politie laat dinsdagavond op Twitter weten dat de overleden persoon die gevonden werd bij de brand, door een misdrijf om het leven is gekomen. Twee verdachten zijn hiervoor aangehouden. De politie kon nog niet vertellen hoe de brand is ontstaan.

Foto: HFV Photo Services