Er is rond middernacht geschoten op een woning in de Van Goghstraat in Den Haag. Kort na de melding stond de straat vol met politiewagens.

In de ruiten van het huis zijn meerdere kogelgaten te zien. Er zijn geen gewonden gevallen.

Straat afgesloten

De straat werd enige tijd helemaal afgesloten. Agenten in kogelwerende vesten zochten met zaklampen in de straat naar kogelhulzen en andere aanwijzingen. Na ongeveer een uur weer de straat weer vrijgegeven.

Of er kogelhulzen zijn gevonden is niet bekend. Het is ook onbekend of er verdachten zijn aangehouden.

Beeld: Regio 15