Gewonde bij schietpartij in Oosterhout, daders gevlucht

In de nacht van woensdag op donderdag is een woning aan de Freesiastraat in het Brabantse Oosterhout beschoten. Eén persoon raakte gewond, van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Via Twitter meldt de politie dat er sprake zou zijn van meerdere daders, die na de schietpartij zijn gevlucht. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is in volle gang.

Beeld: SQ Vision