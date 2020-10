Woning beschoten in Breda, bewoners thuis maar niet gewond

In Breda is zondagavond een woning beschoten. Bij de schietpartij in de wijk Hoge Vucht raakte niemand gewond, meldt de politie.

De politie kreeg zaterdag rond 19.30 uur een melding van een verdachte situatie in de Bruno Renardstraat in Breda. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek er een woning beschoten.

‘Bewoners thuis’

Bij de schietpartij raakte niemand gewond, aldus de politie op Twitter. Volgens de regionale omroep Omroep Brabant waren de bewoners wel thuis toen de schoten werden gelost.

Politieagenten doen onderzoek in de buurt van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Getuigen van het incident wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Rond 19:30 uur ontvingen wij een melding van een verdachte situatie aan de Bruno Renardstraat in #Breda. Ter plaatse blijkt een woning te zijn beschoten. Hierbij raakte niemand gewond. Politiemensen doen (buurt)onderzoek. Heeft u iets gezien of heeft u informatie? 📞 0900 8844 — Politie Breda eo (@Politie_Breda) October 18, 2020

Beeld: SQ Vision