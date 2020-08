Wonen in een 42 meter hoge watertoren? Het kan in Leerdam

Het is een uniek object: de vijftig meter hoge watertoren van Leerdam. En voor ‘slechts’ 150.000 euro kan ‘ie van jou zijn.

Het lijkt een prikkie en daarom wordt de makelaar al dagenlang overspoeld met telefoontjes en berichten.

Verbouwen voor een miljoen

“We zitten inmiddels ver over de honderd reacties”, zegt makelaar Gernant Temminck tegen Hart van Nederland. Maar hij waarschuwt ook meteen: “Anderhalve ton lijkt misschien niet veel, maar als je er daarna nog iets moois van wil maken, gaat het je veel meer kosten. Misschien zelfs wel een miljoen.”

Overvallen

Temminck is “een beetje overvallen” door de vele reacties. Negen jaar geleden verkocht de makelaar de toren en het omliggende terrein namens het waterbedrijf aan een ontwikkelaar. Die heeft een paar nieuwe huizen op het terrein neergezet, maar heeft nu geen interesse meer in de watertoren. Er lagen ooit plannen om er meerdere woningen in te realiseren, met bovenin een penthouse.

Lees ook: Klushuis te koop: 38 m2 voor drie ton in hartje Amsterdam

De nieuwe eigenaar moet dus hard aan de bak om wat van de toren uit 1929 te maken. “Je zult een enorme constructieve operatie moeten uitvoeren om er te kunnen wonen”, zegt Temminck. Zo zijn de verdiepingen zo’n zes tot zeven meter hoog. “Je moet dus extra lagen aanleggen.”

Ook raadt de makelaar de nieuwe eigenaar aan om er een lift in te maken. “Tenzij je elke dag veertig meter aan trappen wilt lopen.” Verder zijn voorzieningen zoals elektra in slechte staat en moet het gebouw van buiten helemaal opnieuw worden gevoegd.

Niet zomaar bieden

Vanaf september gaat de makelaar uitzoeken of er geschikte kandidaten tussen de vele reacties zitten. Dan volgen ook de bezichtigingen. “Mensen zijn nu bang dat het misschien door hun vingers glipt en gaan daarom nu al ongezien biedingen doen.”, zegt makelaar Temminck. Maar bieden zonder bezichtiging kan niet. “Dat gaat problemen opleveren en dat wil ik niet.”

En gaat de toren – met panoramaterras op veertig meter hoogte – echt weg voor 150.000 euro? “Het was een richtprijs. Maar nu ik zie hoeveel animo er is, denk ik dat we er wel overheen gaan.”

Beelden: De Landerije, makelaars en adviseurs