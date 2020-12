Verkoop Australische woekerplant eindelijk verboden: 'Je kunt nog beter asfalt neerleggen'

De verkoop van de vetplant watercrassula moet uiterlijk 1 maart worden verboden, heeft de Tweede Kamer besloten. Ecologen die al jarenlang strijden tegen de opmars van deze invasieve exoot hebben een flesje opengetrokken om dit nieuws te vieren. Omdat de plant in Nederland geen natuurlijke vijanden heeft, kan zelfs een stekje van een paar millimeter al snel uitgroeien tot een overwoekerd gebied van meerdere hectares.

“Hij groeit sneller dan zijn schaduw”, vertelt Janneke van der Loop van de stichting Bargerveen. De ecoloog is al vier jaar bezig om Terschelling te bevrijden van de overenthousiaste plant. “Om wat voor reden ook, hij komt steeds weer terug. We kijken met twee teams de bodem na. Maar zelfs dan kun je stukjes missen. Het gaat soms om een paar millimeter. Ik heb de plant ook in Australië gezien, waar hij vandaan komt. Daar is het echt een klein onkruidje. Maar in Nederland is hij vogelvrij, er iets niets wat hem opeet.”

12 voetbalvelden aan wildgroei

Toch was de Australische woekerplant nog steeds te koop bij tuincentra, en via webshops. De ecologen zijn blij dat Nederland daar een stokje voor steekt, anders is het dweilen met de kraan open. Op Terschelling is de schade dan inmiddels beperkt tot kleine stekjes, maar in sommige natuurgebieden in Noord-Brabant staat 12 voetbalvelden aan wildgroei. Zoals bij De Plateaux, op de grens met België onder Eindhoven.

“Dit heeft niets meer met natuur te maken, dan kun je nog beter asfalt neerleggen”, aldus Van der Loop. “Het gaat ten koste van al het andere leven. Bijvoorbeeld de rugstreeppad, die heeft vrije bodem nodig om voort te planten. Op plekken waar de watercrassula is blijft geen stuk grond onbedekt, dus dan plant die pad zich ook niet voort.

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks is met haar motie verantwoordelijk voor het verkoopverbod. “Het is natuurlijk dweilen met de kraan open als je een plant die heel veel overlast veroorzaakt nog gewoon kunt kopen in een tuincentrum. Dus er moet ingegrepen worden. De minister doet dat niet, dus dan doen wij het als Tweede Kamer.”