Woede onder supporters Cambuur om uitspraak rechter: 'Het voetbal heeft verloren'

Tot onvrede van supporters van SC Cambuur en De Graafschap heeft de rechter vandaag besloten om het besluit van de KNVB om de clubs niet te laten promoveren in stand te houden. Op social media reageren woedende supporters van beide clubs op het besluit.

“Het mooiste en beste seizoen van Cambuur eindigt KLOTE!” reageert een van de supporters. Het besluit van de KNVB is voor iemand anders reden om de organisatie uit te schelden in vier letters, en de gang van zaken te omschrijven als ‘amateuristische rommel’.

#cambuur Bah, opnieuw er beroerd van. Komt niet meer goed tussen mij den de KNVB. — Machiel Braaksma (@MachielBraaksma) May 14, 2020

'Dit voelt als de grootste schande ooit uit de Nederlandse voetbal geschiedenis'

Dat was 24 april al zo en dat gevoel is bij mij deze weken zeker niet minder geworden….

Mag ik dat zeggen?! #KNVBmaffia #Cambuur #Graafschap

💛💙💛💙💛💙 pic.twitter.com/dYlg8A4OVD — Wâldhopper (@KlaasSjoerdV) May 14, 2020

Cambuur en De Graafschap stapten naar de rechter omdat ze op weg naar de eredivisie leken toen de eerste divisie negen speelronden voor het einde werd afgebroken vanwege het coronavirus. De koploper uit Friesland (11 punten) en achtervolger uit Doetinchem (7 punten) hadden een flink gat geslagen tussen nummer drie FC Volendam. Promotie kon hun nauwelijks meer ontgaan, terwijl de eredivisionisten RKC Waalwijk en ADO Den Haag slechts een minieme kans op handhaving op het hoogste niveau hadden.

Het besluit leidt ook tot onvrede onder supporters van De Graafschap. Zo reageert @superboeringin: “Pijn in mijn hart. Diep geraakt. Meer heb ik hier niet over te zeggen.”

Pijn in mijn hart. Diep geraakt. Meer heb ik hier niet over te zeggen. 😔 #graafschap #cambuur #knvbmaffia — Ginny (@superboeringin) May 14, 2020

Eerste reactie SC Cambuur

Inmiddels heeft de officiële Twitteraccount van SC Cambuur ook een reactie gegeven op het besluit. “Het voetbal heeft verloren,” zo zegt de club.

Ook begrip voor besluit

Tegelijk is er op social media ook veel steun voor de uitkomst van het kort geding. “Was niets mis met besluitvorming van knvb. Zij hadden beslissingsbevoegdheid niet de clubs,” zo reageert @HelveQu. “Hoe vervelend het ook is voor Cambuur en de Graafschap. Dit is gewoon de best mogelijk beslissing,” vindt @Mascleta.

De voorzieningenrechter ziet onvoldoende redenen om de voetbalbond terug te fluiten, zo vertelde hij tijdens zijn uitspraak voor de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. “De KNVB stond met de rug tegen de muur en moest een besluit nemen”, concludeerde de voorzieningenrechter.

“De bond moest een beslissing nemen en kon niet alle clubs tevredenstellen. Het is heel zuur voor Cambuur en De Graafschap, maar het is niet zo dat ze zich niet aan de reglementen hebben gehouden. De aangevoerde redenen zijn voor mij niet genoeg om het besluit van de KNVB terug te draaien. Het is een hard gelag voor Cambuur en De Graafschap, de KNVB had ook anders kunnen besluiten, maar dat hebben ze niet gedaan.”

Hoe vervelend het ook is voor Cambuur en de Graafschap. Dit is gewoon de best mogelijk beslissing. Niemand heeft deze situatie gewild, maar een betere oplossing is er niet volgens mij. — Laurens (@Mascleta) May 14, 2020

SC Cambuur en De Graafschap moeten nu beslissen of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Daarnaast kunnen ze aansturen op een buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waar mogelijk alle profclubs zich mogen uitspreken. Een bodemprocedure lijkt minder zinvol, gezien de vele tijd die daaroverheen gaat.

Trots

Enkele supporters leggen zich neer bij de uitspraak. “We tried! Verdomde trots op afgelopen seizoen,” reageert een Cambuursupporter. Graafschapsupporter Niels heeft goede hoop op de toekomst: “We leggen ons er bij neer en knokken ervoor zodat we 2021- 2022 gewoon in de eredivisie gaan uitkomen.”

We tried! Verdomde trots op afgelopen seizoen!! Wat een club en wat een team! See You soon! 💛💙💛💙💛💙💛💙 #cambuur #cambuurkomteraan #DeGraafschap — petraseunnenga (@petraseunnenga) May 14, 2020