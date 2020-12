Witte kerst in Arnhem: vandalen bespuiten 21 auto's met bluspoeder

Een aantal autobezitters in de Arnhemse wijk Presikhaaf kreeg tóch een witte kerst dit jaar, alleen niet op de manier die ze hoopten. Een stel vandalen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 21 auto’s ondergespoten met bluspoeder.

In de wijk werden ook lege poederblussers gevonden. De politie Arnhem-Noord schrijft in een bericht op Facebook dat bluspoeder behoorlijke schade kan opleveren. “Dit poeder is schadelijk voor de lak en elektronica.”

Een wijkagent laat via Instagram weten dat de daders de auto’s vermoedelijk vanuit een rijdende auto hebben besmeurd. “Onbegrijpelijk wat hier de lol van is.”

Slachtoffers en mensen die een poederblusser missen wordt verzocht aangifte te doen. De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die camerabeelden hebben wordt ook verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.