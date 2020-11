Vuurwerkverkopers stappen naar rechter om vuurwerkverbod

De Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk stapt naar de rechter om het vuurwerkverbod aan te vechten. Ongeveer 150 winkeliers sluiten zich bij de rechtszaak aan, zegt hun advocaat Lex de Jager. Hij bevestigt hiermee berichtgeving van het AD.

Volgens de ondernemers is het coronavirus de aanleiding geweest om een vuurwerkverbod in te kunnen stellen. “We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo’n extreme maatregel op dit tijdstip is absurd”, zegt advocaat Lex de Jager tegen de krant. “Als je het nodig vindt om vuurwerk te verbieden, had je dat ook dit voorjaar al kunnen bedenken toen de crisis uitbrak.”

Op 13 november besloot het kabinet de verkoop van vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. Alleen kindervuurwerk is nog toegestaan. Het aankondigen van zo’n verbod zo vlak voor de jaarwisseling zou nu voor enorme problemen zorgen bij de winkeliers. Dit omdat veel bestellingen al onderweg zijn.

Lees ook: Jongeren roepen op te knallen tegen vuurwerkverbod: ‘Afschuwelijk, zien het met angst en beven tegemoet’

Compensatieregeling

Het kabinet maakte 40 miljoen euro vrij om ondernemers te compenseren, maar volgens de advocaat van de vuurwerkverkopers is het nog volstrekt onduidelijk hoe dat gaat uitpakken. “Wat we zien is dat vooral vervoers- en opslagkosten worden gecompenseerd. Wat er gaat gebeuren met verlies van omzet en al betaalde voorschotten is nog onduidelijk.”

Landelijk zijn er ongeveer 1300 vuurwerkverkopers. Een woordvoerder van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland zegt tegen de krant dat ze de rechtszaak ‘niet handig’ vinden. “We zijn nog met het ministerie in gesprek over de compensatieregeling. Dat willen we eerst afwachten.”

Redactie / ANP