Windsurfer overleden op Grevelingenmeer bij Scharendijke

Op het Grevelingenmeer vlakbij de Zeeuwse plaats Scharendijke is dinsdagmiddag een windsurfer omgekomen. Hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Een politiewoordvoerder meldt aan Hart van Nederland dat de melding rond 17.00 uur binnenkwam. “Verschillende hulpdiensten zijn er daarna op afgegaan. De man is eerst op het water gereanimeerd. Daarna is hij aan wal gebracht, waar hij nogmaals is gereanimeerd.” Maar uiteindelijk moest de poging worden gestaakt, aldus de zegsman.

Identiteit nog niet bekend

Het is nog niet duidelijk hoe de windsurfer is overleden. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het lichaam van de man is overgebracht naar een mortuarium. Daar zal de doodsoorzaak verder worden onderzocht.

Beeld: Provicom