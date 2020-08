Wilma rijdt iedere dag met uil Juulke op het stuur: 'Soms wel twintig kilometer'

Wilma Cortenraad uit het Bunde en haar uiltje Juulke zijn onafscheidelijk. Ze neemt hem iedere dag mee voor een fiets- of brommertocht. “Zo is mijn partner nog iedere dag erbij.”

De Limburgse heeft een grote liefde voor vogels. Dat komt mede door haar partner: toen Wilma’s grote liefde vijf jaar geleden overleed, liet hij een groot deel van zijn 35 uilen achter. De liefde voor de uilen groeide hierdoor alleen maar meer en meer bij Wilma.

Uil Juulke op scooter

Ze heeft dan ook honderd vogels in haar tuin. “Door de vogels is mijn partner nog iedere dag erbij”, vertelt ze aan Hart van Nederland. Uil Juulke is voor haar extra bijzonder. Ze heeft de 4-jarige vogel zelf grootgebracht en de twee zijn onafscheidelijk.

Wilma neemt Juulke iedere dag mee voor een ritje op de fiets of de brommer. Bevestigd met een riempje blijft de vogel zitten op haar stuur, soms wel achter een windscherm. “Ze vindt het heerlijk en kijkt ook om haar heen naar de dingen die we tegenkomen”, zegt de vogelliefhebster tot besluit. “We rijden soms wel twintig kilometer.”