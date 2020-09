Wilfred Genee volgt Giel Beelen op in ochtendshow Veronica

Wilfred Genee wordt de nieuwe presentator van de ochtendshow op Radio Veronica. Daarmee volgt hij ochtend-dj Giel Beelen op, die naar de nacht van NPO Radio 2 vertrekt. Genee verruilt hiermee zijn vaste middagplekje voor de ochtend.

Samen met zijn sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen neemt Genee de presentatie op zich. Nieuw in die samenstelling is nieuwslezeres Florentien van der Meulen, die eerder al eens inviel. De inhoud blijft vrijwel identiek aan de middagshow, waarin het (sport)nieuws van de dag wordt besproken en hits worden gedraaid.

‘Vroege uren zijn magisch’

“Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot. Niels en Rick kennen het gevoel als geen ander, zij hebben jarenlang een ochtendshow gepresenteerd”, vertelt Genee in een verklaring. “De vroege uren hebben iets magisch. Onderdeel uitmaken van het ochtendritueel van onze luisteraars, daar kijk ik ontzettend naar uit!”

Giel Beelen verruilt per oktober zijn ochtendshow bij Radio Veronica voor de nacht op NPO Radio 2. Wilfred Genee is vanaf 2 november iedere maandag tot en met donderdag van 07.00 tot 09.00 uur te horen.