Wildpoepers in Schoorlse Duinen door gesloten openbare toiletten

Boswachters van de Schoorlse Duinen kampen met een zeer onhygiënisch afvalprobleem. Sinds de coronacrisis komen ze dagelijks tientallen drollen met bijbehorende tissues tegen van mensen die hun behoefte doen achter een boom of in de bosjes.

Volgens boswachter Patricia van Lieshout komt het wel vaker voor dat mensen hun behoefte doen in het natuurgebied, maar nu de openbare toiletten dicht zijn gebeurt volgens haar op veel grotere schaal. “Ik denk ook dat dat komt omdat mensen onvoorbereid op pad gaan”, vertelt ze tegenover Hart van Nederland. “Bezoekers nemen een picknickmand mee en wat te drinken, maar beseffen vaak niet dat ze ook hun behoefte moeten doen daarna en dat de openbare toiletten nog steeds gesloten zijn.”

‘Bruine truien brei je thuis’

Het dieptepunt was een drol die ze vlak naast een terras van het Buitencentrum in de Schoorlse Duinen vond. “Dat was voor mij de aanleiding om hier aandacht voor de vragen.” Met de ludieke posteractie ‘bruine truien brei je thuis’ hoopt de boswachter dat mensen zich bewuster worden van wat ze achterlaten. De eerste reacties waren volgens Van Lieshout in ieder geval positief. “Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen: ‘Als je moet dan moet je’. Dat is natuurlijk ook zo, maar ruim het dan op.”

Doel van de posteractie is een oproep om een zakje mee te nemen als mensen gaan wandelen of fietsen in de Schoorse Duinen. “Een menselijke drol zal uiteindelijk wel verteren, maar al dat toiletpapier hoort niet in de natuur.”

Beeld: ANP