PVV-leider Geert Wilders vindt dat alle Nederlanders zich aan de coronamaatregelen van het kabinet moeten houden. Ook al is hij het zelf niet met alle maatregelen eens. “We leven in een democratie waarbij er regels zijn die moeten worden gehandhaafd”, zei Wilders tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Andere partijleiders vielen de PVV-leider aan vanwege zijn tweet van afgelopen weekend. Daarin zei hij dat operaties en behandelingen van sommige Nederlanders worden uitgesteld. Mede doordat de ic’s vooral worden bezet door coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond. Zij belanden vaker in het ziekenhuis doordat ze de taal niet spreken en zich niet aan de regels houden, aldus Wilders.

Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de IC’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels? Zijn dat de feiten @MinPres Rutte?#corona — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 11, 2020

Volgens collega-Kamerleden scheert Wilders hiermee mensen over één kam en neemt hij specifieke groepen mensen de maat. Dit terwijl hij zelf in het verleden geregeld heeft gezegd dat hij de maatregelen niet steunt. “U bent juist het probleem”, zei SP-leider Lilian Marijnissen.

‘Benoem de feiten’

De PVV-leider verweet de Kamer op zijn beurt dat zij de ogen sluit en de feiten niet wil benoemen. Hij baseerde zijn tweet op uitspraken van een ic-arts dat er veel mensen van niet-westerse afkomst op de intensive care liggen.