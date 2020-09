PVV-leider Geert Wilders is bij het begin van de Algemene Beschouwingen hard gebotst met bijna alle partijen in de Tweede Kamer. Andere fractievoorzitters hadden kritiek op hem omdat hij de rechtstaat ‘corrupt’ noemde, Nederland een ‘bananenrepubliek’ vond en de rellen van afgelopen zomer in de Schilderswijk in Den Haag omschreef als ‘Marokkanenterreur’.

“Het gif van de Marokkaanse terreur zit in de vezels van de Nederlandse samenleving”, zei Wilders. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, noemde het een ongemakkelijk moment, onder meer omdat de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib van Marokkaanse komaf is. “U scheert categorisch een groep over een kam”, zei Segers. “Ik vind het pijnlijk en ik ga het gewoon maar eens hardop zeggen.”

Toen CU-leider Segers zei dat Wilders juist zijn beveiliging dankt aan de Nederlandse rechtsstaat, reageerde de PVV’er fel. “Voordat ik thuis ben, heb ik drie keer een kogel in mijn rug. Op dat niveau politieke spelletjes spelen, het is te smerig voor woorden wat u doet.”

‘Betoog Wilders doorspekt met discriminatie’

Volgens DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan gebruikt Wilders discriminatie als ‘verdienmodel’, met eerdere uitspraken over het verbieden van de Koran en een belasting op hoofddoeken. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt Wilders’ betoog “doorspekt met discriminatie. Dat mag in deze Kamer, maar is wel walgelijk.”

Bijna twee weken geleden werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging tegen Marokkanen, maar hij kreeg geen straf. Op andere punten, zoals het aanzetten tot haat of discriminatie, werd de politicus vrijgesproken.

Volgens de PVV-leider bestaat er geen rechtsstaat meer omdat hij als leider van de grootste oppositiepartij is veroordeeld voor zijn uitspraken. Hij vindt dat er in Nederland sprake is van “klassenjustitie”, omdat hij wel is veroordeeld maar minister Ferd Grapperhaus geen boete kreeg voor het schenden van de coronamaatregelen tijdens zijn bruiloft.

Steun van Forum voor Democratie

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt dat Wilders hiermee “de bijl aan de wortel zet van de rechtsstaat”. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, wees op de scheiding van de machten in Nederland. Volgens hem had de PVV-voorman in andere landen niet hoeven te verwachten dat hij op sommige punten zou worden vrijgesproken.

Alleen Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, sprak juist zijn steun uit voor de leider van de PVV. “Door dik en dun.” Hij vindt de rechtszaak tegen Wilders een “politiek proces”.

Met zijn betoog opende PVV-leider de Algemene Beschouwingen. Die duren tot morgenavond.

ANP/Redactie