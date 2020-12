Medewerkers Wibra opgelucht dat ze toch dicht moeten: 'Kort lontje en veel discussies'

Opluchting bij medewerkers van Wibra nu het kabinet definitief heeft besloten dat de deuren dicht moeten blijven tot 19 januari. “We hadden voor de lockdown al genoeg discussies met klanten. Er is nu veel onduidelijkheid over wat er wel en niet verkocht mag worden en we zijn bang dat hierdoor onze veiligheid niet gewaarborgd kan worden”, vertelt Wibra-medewerker Jolanda Vullings aan Hart van Nederland.

Op dit moment zijn er volgens medewerkers van Wibra gesprekken gaande op het hoofdkantoor over een eventuele heropening. Maar het kabinet maakte woensdagmiddag bekend hier definitief een stokje voor te steken. Jolanda Vullings werkt bij een Wibra filiaal in Roermond en schaart zich achter dit kabinetsbesluit. “De bedoeling van de sluiting was om geen verkeer meer te hebben in de winkelstraten. Als wij onze deuren opengooien zijn we terug bij af. Daarnaast zet je de gezondheid van je werknemer op het spel, want mensen houden zich niet meer aan de coronaregels.”

Veel onrust

Dinsdag kwamen de eerste geluiden vanuit het hoofdkantoor dat de winkelketen woensdag toch open zou willen. Volgens Inge Pleijter, filiaalmanager in Middelburg, was iedereen geshockeerd. “We moesten als een gek allemaal goederen afplakken en afzetten, terwijl nog niet eens duidelijk was wat we wel en niet mochten verkopen. Dit gaf onwijs veel onrust”, vertelt Inge. En die onduidelijkheid is nog steeds niet verholpen door het hoofdkantoor. “Eerst zouden we vandaag om 09.00 uur opengaan, dit werd later 12.30 uur. Nu is het weer uitgesteld en wachten we op een definitief bericht vanuit het hoofdkantoor.”

Lees ook: Even snel naar de Action nu het kan: ‘Het scheelt absoluut met andere winkels’

Nadat maandag de eerste berichten over een nieuwe lockdown rondgingen, hebben ze het bij het filiaal in Middelburg nog nooit zo druk gehad. “Het leek wel de dag voor kerst. En nu zouden we op een klein stukje in de winkel diezelfde hoeveelheid klanten kwijt moeten. Dat is gewoon niet verantwoord.”

Kort lontje

Het winkelpersoneel keek vooral op tegen de discussies met klanten. “Ze zijn namelijk lang niet allemaal aardig. Mensen hebben een kort lontje en snappen niet dat wij ook alleen maar de regels naleven. We zijn niet opgeleid om boa te spelen en worden er ook zeker niet voor betaald, maar het wordt wel van ons verwacht”, aldus Jolanda.

Lees ook: Deze winkels blijven open tijdens de harde lockdown

Er is vooral veel onduidelijkheid over wat wel en geen essentiële producten zijn. “En ik geef die klanten geen ongelijk dat ze het niet snappen. Want voor sommigen is het kopen van een romper essentieel voor hun kind. Dus waarom mogen ze dat niet afrekenen, maar vogelvoer wel?” De medewerkers zijn opgelucht dat het kabinet de knoop heeft doorgehakt en het is nu wachten op een reactie vanuit Wibra zelf. Zij hebben nog niet officieel gereageerd op het besluit van het kabinet.