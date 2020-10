De politie heeft vorige week in Wezep een man aangehouden die een bijzonder diverse collectie aan soft- en harddrugs had liggen. Daarnaast beschikte hij over levensgevaarlijk vuurwerk.

In een Instagrambericht noemt de politie de verdachte ‘een apotheker’. Er werden in zijn woning onder andere wiet, xtc, ketamine, amfetine, mogelijk crystal meth en GHB gevonden. Verschillende soort drugs, van soft- tot harddrugs.

Levensgevaarlijk vuurwerk

De apotheker beschikte daarnaast over duizend nitraten en een groot aantal cobrabommen, zwaar knalvuurwerk. Levensgevaarlijk, volgens de politie.

De drugs worden door forensische experts van de recherche onderzocht om officieel vast te kunnen stellen om welke drugs het precies gaat. Dat is van belang voor de strafzaak. De man wordt verdacht van het bezit en dealen van soft- en harddrugs. De illegale goederen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Foto: politie Nunspeet, Elburg en Oldebroek