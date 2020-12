Wethouders houden Deventer economie draaiende als fietskoerier

Nu de winkels gesloten zijn, draaien webshops overuren. In Deventer heeft de gemeente een creatieve oplossing bedacht. De lokale fietskoeriers krijgen subsidie, voor bestellingen binnen de gemeente hoeven klanten geen verzendkosten te betalen. Mede daardoor worden er nu zoveel lokale producten besteld, dat zelfs de wethouders tijdens hun kerstvakantie bijspringen om alle pakketjes af te halen en te bezorgen.

“Normaal ben ik ook een bestuurder en dat doe ik nu ook, alleen bestuur ik nu een fiets,” grapt wethouder Frits Rorink. Hij is een van de wethouders die dinsdag het stalen ros uit de stalling trekt om pakketjes rond te brengen. “Het is wel wat anders, maar het fietsen in de buitenlucht is heerlijk.”

Niet alleen voor de bühne

“Dat we de wethouders inzetten is echt niet alleen voor de bühne, ze zijn broodnodig”, vertelt Joost Arends van Fietskoerier Deventer. “Het is ongelofelijk druk, we vervoeren veel meer pakketten dan normaal. Heel veel winkels zijn natuurlijk dicht, dus dit biedt een goede uitkomst. Zeker zo voor de kerst wordt er veel besteld.”

Bij spellenwinkel Koning Willem vliegen de pakketten met pallets tegelijk de deur uit, vertelt eigenaar Simone Lieffering. “We verzenden zo’n 40 bestellingen per dag, dus we zijn dolblij met de fietskoeriers. Maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat. Normaal gesproken verkopen we zes keer zoveel in deze tijd van het jaar, op een zaterdag misschien wel tien keer zoveel.”

Emelie Vlaskamp van cadeauwinkel Holy Cow zit om de hoek. Ze doen al een tijdje zaken met de fietskoeriers. “Nu komen ze zelfs een paar keer per dag langs, ik denk dat we dagelijks zo’n 65 pakketjes mee geven. Juist binnen deze lockdown is het perfect dat de gemeente hier subsidie voor uittrekt. De drempel is lager om te bestellen. En we kunnen garanderen dat als je vandaag iets bestelt, dat het er dezelfde dag nog is.”